«تويتر» يحظر تلقائيا تغريدات المتحرشين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

أطلقت شركة تويتر منتجاً جديداً يسمى "وضع الأمان" الذي يعمل تلقائياً على حظر تغريدات المستخدمين الذين يتصرفون بعدوانية أو كراهية، في محاولة للمساعدة في تقليل التحرش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر في محتوى تغريدة، و"العلاقة بين كاتب التغريدة والمتلقي" لتحديد إذا كان هناك ما يبرر الحظر. وقدم تويتر الخاصية سابقاً في عرض يوم "أناليست داي" في فبراير الماضي.

وإذا رصدت الشركة استخدام أحد المستخدمين "لعبارات يحتمل أن تكون مسيئة، مثل السباب أو الملاحظات البغيضة، أو إرسال ردود أو إشارات متكررة وغير مرغوب فيها"، فسيتم تلقائياً حظر المستخدم المسيء نيابة عن الشخص المستهدف، حسبما قال موقع تويتر اليوم الأربعاء في مشاركة عبر مدونة. ويستمر الحظر التلقائي سبعة أيام.

وقالت الشركة في المنشور إن الهدف هو وقف "التفاعلات العارمة وغير المرحب بها التي يمكن أن تعطل" تجربة المستخدم.