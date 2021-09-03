شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، قيام الدفاعات الجوية باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بمنطقة عسير. وأوضح التحالف العربي، أن المليشيا الحوثية، مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأهداف المدنية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير عدة طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

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