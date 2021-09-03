شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غدا بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ السبت.

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون الضباب في الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.