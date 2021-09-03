شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة بالعراق تنفي إخلاء عدد من مقراتها في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية في كركوك، اليوم الجمعة، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء عدد من مقراتها.

وأكدت القيادة- في بيان- أن تلك المعلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الأنشطة الإرهابية.

وقالت إنه سيتم إقامة دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة إرباك الوضع الأمني في المحافظة، داعية وسائل الإعلام للدقة بمعلوماتها ودعم القوات الأمنية بمهامها.