شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة الليبية تعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، أن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد، تمكنت من القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم داعش، في الجنوب الغربي، بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه.

وقال المسماري -وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية- إن العجيلي مرتبط بالإرهابي أبو طلحة الليبي أو عبدالمنعم الحسناوي، الذي يعد من أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، وقتل في عملية نوعية من قبل قوات القيادة العامة الليبية في يناير 2019.

وأضاف أنه بمطاردة العناصر الإرهابية في الجنوب الغربي، تمكنت وحدة المهام من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الإرهابي، وكان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية.