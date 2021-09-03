شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. خام «برنت» يسجل 72.69 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط اليوم، إذ انخفضت بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية إلى عدم انتظام التعافي في ظل الجائحة.

وحدت من الخسائر مخاوف من استمرار تأثر الإمدادات الأمريكية بالإعصار أيدا الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل.