شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: نحترم العلاقات الوثيقة مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، أنها تؤكد على احترامها للعلاقات الوثيقة بين تونس والولايات المتحدة.

وقالت السفارة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوفد الرسمي الذي التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم 13 أغسطس الماضي، تكوّن من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعرب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن تطلّع بلاده إلى المزيد من تعزيز أطر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بمقر الخارجية التونسية.

وبحث اللقاء الإعداد لزيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تونس يومي غد وبعد غد 4 و5 سبتمبر الجاري.