شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح كيفية التحقق من بيانات المستخدم عبر «السمات الحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، التابع لوزارة الصحة كيفية التحقق عبر “السمات الحيوية” والتي تضمنت حماية إضافية لمعلومات المستخدمين وبياناتهم على التطبيق.

وأبان التطبيق في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية، والتي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه والتعرف بالرقم السري.

وأكد “توكلنا” أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال التوجه إلى “حسابي” في التطبيق، والضغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء.

وأشار “توكلنا” إلى أن الخدمة تعمل في حال خروج المستخدم من التطبيق وعودته مجددًا دون تسجيل الخروج.