شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف إنساني نبيل» رجل أمن يقدم مظلته الشخصية لمعتمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضرب أحد رجال الأمن بالمسجد الحرام مثالا يحتذى به في الإنسانية، وخدمة عمار بيت الله الحرام. ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لمعتمر تقدم نحو صحن المطاف ليطلب من رجل أمن مظلته الشخصية ، لكى يقي نفسه من حرارة الشمس . وفى المقابل قدم رجل الأمن مظلته على الفور للمعتمر، ليتبادلا أطراف الحديث بينهما، يستدل منه أنه شكر رجل الأمن على موقفه النبيل.

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