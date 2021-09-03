المرور العراقية توضح سبب غرامة مالية أثارت ضجة كبيرة

دبي - محمود عبدالرازق - نقل موقع وكالة الأنباء العراقية عن مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، اليوم الجمعة، أن:

"الغرامة المالية المفروضة على السائقين ومنبينهم سائق السايبا تأتي نتيجة التراكمات في المخالفات فضلا عن عدم الالتزام في إشارات المرور والقوانين الملزمة في التطبيق إضافة إلى أنها تتضاعف، وكذلك عدم الاستعلام عن الغرامات على موقع مديرية المرور العامة على الكوكل".

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وأردف العميد كريم، أنه "بإمكان صاحب السيارة السايبا مراجعة دوائر المرور مع جلب وصولات الغرامات ليتم المطابقة للرقم ليتم التأكد من ذلك"، ودعا صاحب السيارة إلى "التوجه إلى قسم العلاقات والإعلام لغرض الوقوف على الموضوع".

يذكر أن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي (وخاصة العراقية) تناقلت صور إيصالات مرورية تظهر غرامات بقيمة أكثر من 200 مليون دينار عراقي بحق صاحب سيارة نوع "سايبا".