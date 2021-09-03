شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة: ليبيا تمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن الصحراء الليبية "تشتمل على كثير من الذهب"، لافتا إلى أن "هناك وفرة فى النفط والطاقة الشمسية" فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف خلال حديثه فى "منتدى أمبروزيتي" فى شمال إيطاليا، أن "ليبيا تمتلك ثروة هائلة"، مضيفا أن "عدد سكانها ضئيل للغاية، ولديها ناتج محلى إجمالى محدود".

وأشار إلى أن "بلادنا لديها اليوم أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير"، مشددا على أن "الاختلالات الهيكلية التى وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم".

وكان الدبيبة قال سابقا إن حكومته تلقت عروضا من شركة "إيني" الإيطالية للاستثمار فى مجال النفط، كاشفا عن استعداد الشركة لاستثمار 10 مليارات دولار فى مختلف الحقول بليبيا.