مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12.566مستفيدا في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال المدة من 12 حتى 18 أغسطس 12.566مستفيدا، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى فرز 3.139 طفلا، وتقديم العلاج لـ 342 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 520 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 378 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.

كما جرى فرز 1.888 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 470 حالة، فيما حصلت 1.847 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل(IMCI) ، واستفادت 2.699 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.283 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.