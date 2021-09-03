الهلال الأحمر يعلن إصابة 70 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن الـ 70 فلسطينيا أصيبوا باختناق بالغاز، فيما تعرض 12 للإصابة بالرصاص المطاطي في قمة جبل صبيح ببلدة بيتا شمالي الضفة الغربية.

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وتظاهر مئات الفلسطينيين، مساء اليوم، وتوجهوا إلى جبل سابي بعد صلاة الجمعة، رافضين خطة إسرائيل لمصادرة الجبل دعما لمشروع الاستيطان.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين السلميين لتفريق الاحتجاجات المنددة بالمستوطنات.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعدد من الشباب في عدة أحياء في مدينة رام الله، تم خلالها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من قبل الجنود الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعنلت، اليوم الجمعة، عن وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل أصيب شرقي رفح، جنوبي القطاع، و4 أخرى وصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المدمع.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب الذي توفي جراء إصابته بطلق ناري في البطن خلال قمع الجيش الإسرائيلي المظاهرات الليلية، يدعى أحمد مصطفى صالح (26 عاما) من مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة).

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