شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للشغل فى تونس يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن الاتحاد العام التونسى للشغل يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسى فى البلاد.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل السابق حسين العباسى، قال إن "الفاسدين اقتحموا البرلمان"، وفق إذاعة شمس التونسية، موضحًا أن الفاسدين مروا من مرحلة شراء الذمم لدخول السلطة التشريعية، لأنها أصل الحكم فى البلاد من أجل الفوز بالحصانة ومواصلة فسادهم.

وأضاف العباسى: "كم من فاسد بالبرلمان والفساد نخر الأحزاب وتغلغل في القضاء وتجذر في مفاصل السلطة"، موضحًا أن الفاسدين أرادوا سابقا ضرب الاتحاد بتوجيه التهم الواهية له، وعند فشلهم توجهوا لضرب الدولة.

وأكد العباسى، أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد صحيحة، وكذلك هذه المنظومة غير مأسوف عليها لما خلفته من فساد.

وشدد العباسي أن الحوار فى الظرف الحالي غير ممكن لأن أطراف تنخرها الفساد لا يمكنها البقاء على طاولة الحوار.