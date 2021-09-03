شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين ظهرا في مقطع يتباهان بذبح «وعل».. غرامة 6 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.
وأوضح المقدم القحطاني أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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