الجزائر تستعد لدخول موسم الدراسة بـ"أكبر حملة تلقيح"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "النهار" أن وزارة الصحة الجزائرية ستبدأ، غدا السبت، أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، التي سيستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وخاصة الموظفين لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

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من جانبه، صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الاثنين الماضي، أن هذه الحملة ستستمر إلى غاية نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات، لضمان حصول الجميع على التلقيح، كما سيتم تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب خلال العطلة الأسبوعية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الجزائرية فرض التطعيم الإجباري على جميع الرياضيين الراغبين بالمشاركة في المنافسات الرسمية خلال موسم 2021 - 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قررت وزارة الشباب والرياضة فرض التلقيح "الإجباري" على جميع الرياضيين المشاركين في منافسات الموسم.

وأوضح بيان نقلته الوكالة عن الوزارة أن التلقيح ضد كورونا أصبح ضرورة ولا مفر منه للعودة إلى التدريبات والمنافسة في ظروف آمنة.

وأكد البيان أن عملية التطعيم سوف تشمل كذلك الطواقم الفنية والطبية وكذلك المسيرين، مضيفا أن عملية التلقيح سوف تبدأ خلال أيام في القاعات الرياضية في أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالجماهير الراغبة في دخول الملاعب والقاعات، أوضح البيان أنها معنية هي الأخرى بحملة تلقيح واسعة.