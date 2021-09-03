اخبار الخليج

الجزائر تستعد لدخول موسم الدراسة بـ"أكبر حملة تلقيح"

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "النهار" أن وزارة الصحة الجزائرية ستبدأ، غدا السبت، أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، التي سيستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وخاصة الموظفين لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat

من جانبه، صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن  بوزيد، يوم الاثنين الماضي، أن هذه الحملة ستستمر إلى غاية نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات، لضمان حصول الجميع على التلقيح، كما سيتم تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب خلال العطلة الأسبوعية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الجزائرية فرض التطعيم الإجباري على جميع الرياضيين الراغبين بالمشاركة في المنافسات الرسمية خلال موسم 2021 - 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قررت وزارة الشباب والرياضة فرض التلقيح "الإجباري" على جميع الرياضيين المشاركين في منافسات الموسم.

وأوضح بيان نقلته الوكالة عن الوزارة أن التلقيح ضد أصبح ضرورة ولا مفر منه للعودة إلى التدريبات والمنافسة في ظروف آمنة.

وأكد البيان أن عملية التطعيم سوف تشمل كذلك الطواقم الفنية والطبية وكذلك المسيرين، مضيفا أن عملية التلقيح سوف تبدأ خلال أيام في القاعات في أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالجماهير الراغبة في دخول الملاعب والقاعات، أوضح البيان أنها معنية هي الأخرى بحملة تلقيح واسعة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا