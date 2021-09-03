شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: نعمل حاليا على تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة أن الحكومة العراقيَّة تعمل حالياً على تحقيق الأمن والاستقرار من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة لتقليل عدد القوات القتالية والابقاء على المستشارين العسكريين لتدريب القوات العراقيَّة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنيّة.. منوها بجهُود القوات العراقيَّة في الوقوف بوجه الإرهاب بمُساعدة قوات التحالف الدوليّ ودول أخرى خارج التخالف.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" ان ذلك جاء خلال مُحاضرة القاها وزير الخارجية العراقي اليوم الجمعة في الأكاديميّة الدبلوماسيّة النمساويّة بعنوان “مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” النتائج، والتحديات، والفرص، وبحضور رئيس الأكاديميّة وعدد كبير من الشخصيات السياسيّة والباحثين في شؤون الشرق الأوسط حيث أكد أن الحكومة العراقية تعمل باتجاهين الاول محاربة داعش والثاني الانفتاح الاقليمي والتفاهم على أساس التعاون والشراكات التي تخدم مصلحة العراق وبلدان الجوار الإقليميّ" ولفت إلى التداعيات السياسيّة والأمنيّة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بعدعام 2003، والجُهُود المبذولة من قبل قوات الجيش والأمن العراقيَّة، وقوات التحالف الدولي في مُحاربة فلول داعش الإرهابيّ، التي تعد نتاجاً للمُتغيرات السياسيّة في العراق وبعض دول المنطقة، والانتقال إلى الممارسة الديمقراطيّة الحرة التي واجهت رفض بعض الأطراف الإقليميّة، والمحلية المتضررة من عملية التغيير، الأمر الذي ادى إلى دخول القاعدة وداعش إلى العراق بعد العام 2004 مما ادى إلى صراع طائفي في العراق، وتمكنت داعش على إثره من السيطرة على عدد من المحافظات في غرب وشمال العراق ووصلت إلى أطراف إقليم كردستان والعاصمة بغداد.



ونوه حسين إلى النجاحات التي حققتها الحكومة العراقيَّة بهذا الاتجاه من خلال عقد مُؤتمر بغدادل لتعاون والشراكة في 28 أغسطس الماضي وبمشاركة كبيرة من قبل دول الجوار الإقليميّ، والدول الشقيقة والصديقة، حيث خرج المُؤتمرون بتوصيات مُهمة جسدت في إعلان قمة بغداد، والذي يعد نتيجة للسياسة المُتوازنة التي ينتهجها العراق والدبلوماسيّة العراقيَّة مع دول الجوار بعدم تفضيل طرف على طرف اخر، والعمل من اجلمصلحة جميع الاطراف الذي يصب بالنتيجة في مصلحة العراق من ناحية تحقيق الأمن والاستقرار والتنميّةالاقتصاديّة، ومصلحة شعوب المنطقة التي تربط الشعب العراقيّ بها علاقات تاريخيّة عميقة تتمثل بالحدودوالثقافة والدين"