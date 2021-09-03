شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 20 فلسطينى بالرصاص المطاط و قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 20 فلسطينيا بينهم اثنان بالرصاص المطاطي، و15 بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي في قدميهما، وثالث بقنبلة غاز مباشرة، إضافة إلى اثنين برضوض نتيجة سقوطهما، فيما أصيب 15 مواطنًا بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ عدة أشهر، ضمن فعاليات رافضة لإقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سبعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، في تصريحات لها اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد نضال الحطاب، ومسعود زهير صمادعة من مخيم الجلزون، والأشقاء مصطفى وعلي وحمدان خلف من قرية رنتيس، وحسان اشتية من حي المصايف بمدينة رام الله وصادرت مركبته.