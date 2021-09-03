املأ كوبك .

الكويت - هبة التوبجي - بينما كنت أتصفح رسائل تطبيق سناب شات التي وردتني بعد أن قمت بتصوير بعض من هدايا زوجي العزيز لي ، وقعت عيناي على رسالة من إحدى الفتيات مفادها بأن الحب لم يعد موجودا وأن ليتنا نجده في الرجال كما نرغب !

الحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يتردد علي فيه ذلك الكلام ، ولعل نظرتنا القاصرة لما حولنا هي من جعلت تلك الفكرة الخاطئة تترسخ في أذهان كثير منا ، فنحن عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي نجد الكثير من الشكاوى الزوجية و المشاكل المعلنة والمشاحنات التي ان لم ندرك بأنها مشاكل ظاهرية لا تنقل لنا الصورة الكاملة للعلاقة أو حتى العلاقات الأخرى التي قد تكون ناجحة في الخفاء قد نعتقد ومن أول مشكلة نتعرض لها بأن فكرتنا المغلوطة كانت صحيحة ، وأنه ليس هناك حب حقيقي في هذا الزمن ، وبذلك نحصل على عدد كبير من الشباب و الشابات الكارهين للزواج و المتشائمين من الحب عديمي الثقة بالطرف الآخر ومحرضين لمن حولهم ومفضلين للعلاقات المحرمة بل وأحيانا محاولين لتخريب بيوت الآخرين أيضا .

هناك فئة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لنا العلاقة الناجحة و الحياة الوردية ( وقد أكون أنا أقرب لهذه الفئة من الأخرى ) فعندما نشاهد الصورة الظاهرة لتلك الفئة قد نعتقد خطأ بأن حياتهم تخلو تماما من الصعوبات و المشاكل التي قاموا بتجاوزها معا و التعامل معها بطريقة جيدة و قد نغفل بأن الفئة الأولى ربما لم تحسن التعامل مع نفس تلك المنغصات بنفس الجودة مما جعل مشاكلها تتفاقم شيئا فشيئا وتظهر للعلن .

من مساويء النظرة القاصرة لكل تلك الأمور ظهور جو من المقارنات الغير عادلة بين العلاقات و الأزواج و البحث عن الكمال و المثالية الغير واقعية مما يترتب عليه إغفال كثير منا عن “ملء كوبه” مما ينتج عنه جفاف تلك الأكواب التي كان من الممكن إعادة تعبئتها لتصبح وردية كما نرغب .

هناك أيضا مجموعة أخرى من “المختصين” ينقلون لنا صورة الحب بطريقة خاطئة على أنه معادلة كيميائية تنتهي بمجرد الدخول إلى القفص الذهبي “مقبرة الحب” كما وصفوه لنا بطريقة بشعة ومخيفة ! متناسين بأن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها .

شخصيا أعتقد بأن الحب الحقيقي وأقوى أنواع الحب هو الذي يقوم أولا على حب الله وحب من يحبه الله ، والسير في طريق واحد إلى الله بالرغم من وجود الاختلافات و الاهتمامات الظاهرية ، ووجود الابتلاءات و الامتحانات المختلفة التي من الممكن تجاوزها .

قم بحب الله و قم بفرائضه وما أوجبه الله عليك أولا

قدم العطاء حبا لله ثم حبا في شريك حياتك ثم حبا لمن حولك دون شروط

قدم الشكر و الامتنان لله أولا ثم لشريك حياتك وحتى للآخرين على أبسط الأشياء التي تجدها ، قدم الشكر و الامتنان على كل شيء .

اطلب ما تريده من الله أولا .

املأ كوبك .

منار مليباري