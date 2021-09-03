شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوضح أصل تسمية ملك الموت بـ «عزرائيل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حقيقة تسمية ملك الموت بـ “عزرائيل”.

وقال في لقاء مع برنامج” الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إنه لا يوجد حديث صحيح يشير إلى أن ملك الموت اسمه “عزرائيل”، موضحاً أن هذا الاسم شائع فقط لدى العامة.

واستشهد بقوله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ”.