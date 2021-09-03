مسؤول فلسطيني: القوى الوطنية تجمع على عدم العودة للمفاوضات مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الغول في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، على ترحيب القوى الوطنية الفلسطينية "بأي دور عربي يعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضمان حق الشعب في مقاومة الاحتلال الذي يشكل الأزمة الأساسية على الأرض الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الفعاليات والهبات الجماهيرية والمواجهات مع الاحتلال تأتي في إطارها الطبيعي ردا على وجود الاحتلال وممارساته وسياسة التهويد التي ينتهجها ضد الفلسطينيين والمقدسات".

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واعتبر أن "سياسة الهدنة والالتزام باتفاقيات مع الاحتلال ضد مصالح الشعب الفلسطيني والمستفيد الوحيد هو الكيان الصهيوني الذي يسعى من خلال الهدنة إلى تنفيذ سياساته على الأرض وتغيير الوقائع لصالحه"، حسب تعبيره.

وذكر أن "موضوع الهدنة "يبقى في يد الفلسطينيين ذاتهم في الإطار الداخلي، باعتبار أن المقاومة الشاملة هي حق للشعب الفلسطيني وضرورة أخذ القرار المناسب في كيفية وشكل المقاومة لصد ممارسات الاحتلال".

وقال إن "الفصائل الفلسطينية لديها حالة إجماع وطني بأن يكون هناك حوار وطني شامل وضرورة أن يكون هناك مقاومة شعبية، لا سيما في هذه المرحلة وهو ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال إنه مستعد لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية على الرغم مما قامت به إسرائيل وجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا.

جاءت تصريحات عباس خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله في قمة ثلاثية بالقاهرة، وبعد أيام من عقده محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع نادر رفيع المستوى.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: "وجه القادة المسؤولون في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة".

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