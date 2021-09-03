صلاة الجمعة مشهد جديد يضاف على محطات المحروقات في لبنان...فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشيخ علي الحسين الذي دعى وأمّ بالمصلين لـ"سبوتنيك" إنه ينبري اليوم ليتكلم بجهاد الكلمة، التي تطلب منه كلمة حق في وجه سلطان جائر، وليقول الذين اغتصبوا الوطن وقضوا على أحلام المواطنين وآمالهم، اتقوا الله في المواطن الذي وصل إلى درجة كبيرة من الذل وتجاوز كل الحدود وكل الخطوط والسدود".

وأضاف: "الأمر لم يعد يحتمل أكثر من هذه الحالة التي وصلنا لها".

وأشار الحسين إلى أن "خطبة الجمعة اليوم تقام من أمام محطة الوقود كونها تعكس الصورة الواقعية والأكثر وضوحا عن الناس ومعاناتهم".

كما أنه أرادها أن تكون صرخة انتصارا لكرامة الإنسان في بلد اسمه لبنان، لأنه يظن أن العبادة الحقيقية اليوم كرجل دين هي أن يكون مع الناس.

© Sputnik . Abdal Kader AlBai صلاة الجمعة مشهد جديد يضاف على محطات المحروقات في لبنان، 3 سبتمبر 2021

وختم بأنه واجب على كل رجل دين من أي طائفة أو دين كان أن يكون على الأرض مع الناس، قائلا: "آن الآوان أن تنزل المساجد والكنائس والحسينيات وكل دور العبادات إلى الشارع وتقول في وجه الطغمة الفاسدة لا ولن نسمح لكم بإذلالنا أكثر".

© Sputnik . Abdal Kader AlBai أزمة المحروقات في لبنان، 3 سبتمبر 2021

ويشهد لبنان أزمة وقود خانقة، نتج عنها صعوبات جديدة للمواطن اللبناني، إضافة لمعوقات اقتصادية أخرى تمنعه من تأمين متطلبات حياته اليومية، وخلفت أزمة الوقود نوعا جديدا من الطوابير التي أطلق عليها البنانيون "طوابير الذل"، في إشارة منهم إلى ساعات الانتظار الطويلة في النهار أمام محطات الوقود في سبيل الحصول على بضع ليترات من البنزين، هذا الأمر الذي تطور في أوقات كثيرة إلى نشوب عراك بين المواطنين.