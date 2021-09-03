أمير قطر يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الجمعة، بأن تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي، في ضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية في أمريكا، والناجمة عن إعصار "إيدا"، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن السيول والفيضانات أودت بحياة 44 شخصا على الأقل في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار "أيدا"، والتي تسببت أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.

وحسب "رويترز"، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.

جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار "أيدا"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

وحثت السلطات الأمريكية السكان على البقاء في المنازل، بينما تعمل أطقم الصيانة لفتح الطرق وإعادة تشغيل خطوط المترو والسكك الحديدية التي تخدم ملايين السكان.

وفي وقت متأخر أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي، وأمر بتخصيص مساعدات عاجلة لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار "أيدا".

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