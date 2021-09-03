سوريا تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت الخارجية السورية أنها "طالبت في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مجدداً، بالاضطلاع بمسؤوليتهما في إطار ميثاق المنظمة الدولية وإدانة هذه الاعتداءات السافرة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها".

وقالت الخارجية السورية إن "العدوان الإسرائيلي الجبان على الأراضي السورية جاء ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم (إسرائيل) بحق سوريا وشعبها واستمراراً لتقديم كل أشكال الدعم لشراذم إرهابييها وأدواتها وعرقلة الحل السياسي للأزمة في سوريا".

وأضافت الخارجية السورية: "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تثني الحكومة السورية عن القيام بواجبها الدستوري في مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وصرّح مصدر عسكري سوري، يوم أمس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، تسبب بأضرار مادية.