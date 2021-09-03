شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد كيميائية خطيرة فى ميناء أم قصر الجنوبى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط فى منفذ ميناء أم قصر الجنوبى.

وذكر بيان للهيئة، نقلته "السومرية نيوز"، أن "هيأة المنافذ الحدودية فى منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطره مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

يذكر أنه فى فبراير الماضى، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد، وقالت الهيئة، في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع 82 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، و14 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، و7 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".