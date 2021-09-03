شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة. وقالت قيادة التحالف: “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”. وتنفذ ميلشيا الحوثي الإرهابية هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف المدنيين والأعيان .

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