شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.