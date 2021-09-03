شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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