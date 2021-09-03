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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على دمشق

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القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري، اليوم الجمعة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط العاصمة دمشق، وقامت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري سوري - في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) - "إن القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت؛ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات دون أى خسائر في الأرواح".


وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري في التاسع عشر من أغسطس الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص وأسقطت معظمها أيضا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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