مقتل قيادى حوثى فى غارة جوية لمقاتلات التحالف العربية فى مأرب

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر يمنية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل القيادى محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى فى غارة جوية لمقاتلات التحالف بمأرب.

وأوضحت المصادر، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، بأن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع متفرقة لعناصر الحوثي، في محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.



كانت مصادر عسكرية في الجيش اليمني أشارت إلى مقتل عدد من عناصر الحوثي ، الأربعاء الماضي، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.