القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين... لهذا السبب

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، منوهة من خلالها للمواطنين والمبتعثين السعوديين، بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين المقبل، الموافق السادس من الشهر الجاري.

وذكرت القنصلية السعودية أنه من المقرر أن تكون القنصلية مغلقة يوم الاثنين المقبل، لتزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم التالي للعطلة، لافتة إلى أنه في الحالات الطارئة يتم التواصل مع القنصلية من خلال الأرقام الموجودة في الموقع الرسمي لها.

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