مقتل قيادى حوثى فى غارة جوية لمقاتلات التحالف العربة فى مأرب

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر يمنية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل القيادي في الميليشيات محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف بمأرب.

وأوضحت المصادر، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، بأن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي، في محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.



كانت مصادر عسكرية في الجيش اليمني أشارت إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي ، الأربعاء الماضي، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.