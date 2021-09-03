اقتراح أردني بالوصول لحكم محلي كامل بحلول 2034

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية، وليد المصري، أن بلاده وضعت خريطة طريق للوصول إلى حكم محلي في 2034، عبر تدشين مجالس أقاليم تنموية وليست جغرافية.

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وأكد المصري، وزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أن المقترح يشمل عمل شيء مشترك مبني على التنمية، سواء كانت زراعية أو سياحية، وتشمل الخطة المطروحة تعزيز البلديات بالتدريج ومجالس المحافظات في المملكة (2026-2030)، وبعدها الانتقال إلى مجالس الأقاليم إذا نجحت وتأهلت ونقلت لها المعرفة والكفاءة.

ومن بين المقترحات الأردنية الأخرى، تدشين اتحاد البلديات لإنجاز العمليات المشتركة، مع تحويل بنك تنمية المدن والقرى لذراع استثماري تنموي للبلديات، وعدم توقف عمله على منح قروض لرواتب فحسب.

وتوقع المصري إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في الأردن، بحسب مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا في مجلس الأمة، وخلال فترة ولاية المجالس 2022-2026، على أن تُعدل التشريعات في حال الأخذ بالتوصيات بعين الاعتبار.

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