شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وطقس صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية كما المعتاد خلال فصل الصيف هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، بينما تشهد الإمارات طقسا بين الصحو والغائم جزئيا.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، فى حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبى، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 12:54 والمد الثاني عند 22:00 والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثانى عند الساعة 05:59 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:05 والمد الثانى عند الساعة 18:53 والجزر الاول عند الساعة 13:46 والجزر الثانى عند الساعة 01:45.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، في مملكة البحرين سيكون حسنا بوجه عام ويكون حارا خلال النهار.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد و تصل من 10 الى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 20%.

الكويت

تشهد الكويت نهارا حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة ، بينما يكون الليل مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة . وتبلغ درجة الحرارة الكبرى 44 والصغرى36.