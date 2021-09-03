شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تضبط مئات العبوات الناسفة لـ"داعش" غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت القوات الأمنية العراقية الخميس على مخزن للعبوات الناسفة يضم كميات كبيرة من المواد المتفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى، فى محافظة الأنبار غربى البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني فى العراق، فى بيان إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة من ضبط أكثر من 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير".

وحسب الخلية تمثلت المضبوطات فى: 151 وسيلة تفجير، و97 عبوة ناسفة مختلفة، و68 صاعق تفجير، و24 قطعة عتاد مختلفة و11 لغما ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة فى قضاء حديثة غربى الأنبار، وهى من مخلفات "داعش".

وأكدت خلية الإعلام تكفل المفارز الهندسية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.