شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شابين فلسطينيين بوسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شابان في الثلاثينات من العمر، مساء أمس الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار من سيارة عابرة في مفرق "نيساني عوز"، قرب مدينة قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل، وفقا لما نشره موقع غزة بوست.

وذكرت مصادر محلية أنه تم إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلها الشابان عند خروجهما من المدينة الصناعية لنيتسانى عوز، حيث أقرت طواقم الإسعاف وفاتهما فى مكان وقوع الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة المدينة تحقق في ملابسات الحادث.