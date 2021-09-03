شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن مفاجأة تاريخية فى موسم الرياض تبهر الشعب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، أنه بدعم وتخطيط سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، وبالتنسيق مع جهات عدة، قريبًا سيشهد "موسم الرياض" طفرة كبرى، باسم Combat Field.

وأوضح تركى آل الشيخ، أن المنطقة الثانية، من موسم الرياض عبارة عن تجسيد حى لتجربة الحروب والقتال عبر العصور، باستخدام السيوف والسهام، وصولًا إلى الدرونز.

وأشار إلى أن التجربة، تدفع المواطن السعودى إلى التخيل، وترسيخ الصورة الذهنية صوتًا وصورة، لتصير عالقة على جدران ذاكرته، يتذكرها بكل عزة وفخر بتاريخ بلاده.