السعودية تبني منطقة واقعية تحاكي لعبة "فيلد كامبات" الافتراضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت الهيئة للعامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، عن بناء منطقة جديدة في مدينة الرياض تحاكي تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“ بهدف جذب السياح إلى البلاد.



وكشف تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، عن المنطقة الجديدة عبر حسابه في تويتر، وقال إن منطقة ”فيلد كامبات“ تتيح عيش ”تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز …“.

ونشر تركي آل الشيخ الذي يشرف على خطط بلاده لتنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة، مقطع فيديو من المنطقة الجديدة، تضمن مشاهد افتراضية لحروب ومطاردات في أماكن وعصور عدة كما هو حال لعبة ”فيلد كامبات“.