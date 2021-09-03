الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي دمشق‎‎

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية، تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية معادية من أجواء الجمهورية اللبنانية، محاولة استهداف محيط العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية.

وأكد المصدر أن صواريخ الدفاعات الجوي، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلى هدفها.

وأضاف المصدر: "تعمل الفرق الفنية على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي".

ونشرت قناة "الإخبارية السورية"، صورا لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية. وفي الصور تتصدى الدفاعات الجوية السورية لهدف في السماء ما يحدث انفجارا كبيرا يضيء ظلمة السماء.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار المادية أو وقوع إصابات.

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، في 21 يوليو/تموز الماضي استهدف حمص، حيث أطلقت الصواريخ الإسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

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