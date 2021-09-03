شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: دفاعات سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلى فى سماء العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فى سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات فى سماء العاصمة

وقال مصدر عسكري سورى إنه وحوالى الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلى عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوى السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات"

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف فى 19 من الشهر الجارى، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكرى فى حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التى استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.