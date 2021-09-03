شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: منطقة البحيرات تفقد الكثير جراء الاستغلال غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، عن شكر السودان على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ومنظمة البحيرات فى مكافحة التجارة غير المشروعة والاستغلال غير المشروع للموارد، والذى يُفقد منطقة البحيرات الكثير من الإمكانيات كان يُمكن أن تُستغل فى تنمية وازدهار الاقليم، بدلا من إذكاء الصراعات حولها وخلق بيئة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخميس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لاقليم البحيرات هونغ شيا والوفد المرافق له، بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء السودانى للتعاون الدولي عائشة البرير.

يأتى اللقاء على هامش مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقليم البحيرات في أعمال ورشة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي حول مكافحة التجارة والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية في تمويل النزاعات بمنطقة البحيرات، التى استضافتها الخرطوم.

وأشاد مبعوث الأمم المتحدة بالخطوات التي ينتهجها السودان في التحول الديمقراطي مما يؤهله للعب دور إقليمي أكبر في منطقة البحيرات.

وقدم شيا الدعوة للسودان للمشاركة في قمتي كينشاسا وكيجالي القادمتين اللتين تُركزان على الربط بين السلام والتنمية وتعزيز قيم الديمقراطية والتعاون الاقليمي في حل قضايا المنطقة حتى يلعب السودان دوره المأمول فى القارة.

وأكد أن الأمم المتحدة تقوم فى الوقت الحالى بتعزيز التنسيق ما بين برامج ووكالات الأمم المتحدة فى إطار وضع استراتيجية اقليمية متكاملة لتحقيق السلام والتنمية فى إقليم البحيرات.