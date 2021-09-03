شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: باقون عسكريا بالعراق حتى القضاء على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: باقون عسكريا بالعراق حتى القضاء على داعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى: سنساعد القوى الأمنية العراقية والبشمركة في محاربة الإرهاب.

وتابع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى: نتطلع لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها وأن تنتج حكومة إصلاحية.

وفى وقت سابق أكد مساعد وزير الخارجية بالوكالة لشئون الشرق الأدنى جوي هود أن سيناريو أفغانستان لن يتكرر في العراق وسوريا وأن القوات الأميركية لن تنسحب من هناك، وأوضح هود في مقابلة مع قناة "الحرة" أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا لمحاربة داعش وليس لقتال نظام الأسد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتغيير تصرفات الأسد.