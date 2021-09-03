الصحة: التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله وتؤدي إلى إستجابة مناعية أكبر

الكويت - هبة التوبجي - قالت الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله ، مؤكدةً أنها تؤدي إلى إستجابة مناعية أكبر وتُساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (177) حالة مؤكدة وتعافي(279) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2821) حالة منها (824) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(544811) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533430) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8560) حالة “يرحمهم الله جميعاً”. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).