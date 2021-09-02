شكرا لقرائتكم خبر عن «بينها الاستغفار والدعاء».. 3 حلول لمواجهة مشكلة الغبار في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد عبدالعزير الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن مشكلة الغبار تعد مشكلة إقليمية، وليست محلية.
وشدد الحصيني عبر برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” على أهمية التعاون بين دول الشام والخليج وشمال إفريقيا في الحد من هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بالتشجير.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى التشجير.
ودعا الجميع لتجنب الرعي الجائر الذي يضر بالغطاء النباتي، والاهتمام باتباع الإجراءات التي تحافظ على النباتات، بجانب كثرة الاستغفار والدعاء بهطول الأمطار لكون الأمطار تساعد في تثبيت الأرض ونمو النباتات.
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