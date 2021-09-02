شكرا لقرائتكم خبر عن حائل..القبض على مواطن انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على المحلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لدخول محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي واستيلائه على مبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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