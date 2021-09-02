شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تحذيرية: تغير المناخ سيتسبب في ظهور أوبئة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت دراسة أجراها فريق من العلماء بجامعة أوتاوا في كندا، أن تغير المناخ الذي يتفاقم بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب في ظهور أوبئة جديدة خلال السنوات المقبلة.



وبحسب ما ذكر موقع ”لا راثون“ الإسباني، فإن الدراسة استندت إلى عينات وراثية مأخوذة من بحيرة هازن، وهي بحيرة في كندا.

وأوجد الباحثون، من خلال جمع الرواسب من قاع البحيرة وتحليل الحمض النووي الريبي للعينات، أن هناك بقايا لفيروسات.