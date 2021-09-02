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دراسة تحذيرية: تغير المناخ سيتسبب في ظهور أوبئة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت دراسة أجراها فريق من العلماء بجامعة أوتاوا في كندا، أن تغير المناخ الذي يتفاقم بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب في ظهور أوبئة جديدة خلال السنوات المقبلة.

 

وبحسب ما ذكر موقع ”لا راثون“ الإسباني، فإن الدراسة استندت إلى عينات وراثية مأخوذة من بحيرة هازن، وهي بحيرة في كندا.

 

وأوجد الباحثون، من خلال جمع الرواسب من قاع البحيرة وتحليل الحمض النووي الريبي للعينات، أن هناك بقايا لفيروسات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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