إنجاز 100 % من مشاريع التشجير لكافة المناطق والطرق المؤدية لإكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت بلدية دبي إنجاز 100 % من مشاريع التشجير والزراعة التجميلية في التقاطعات الرئيسية وجميع المناطق والطرق المؤدية لموقع الحدث العالمي الكبير، والتي تشمل امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان بالاتجاه إلى موقع الحدث لتمتد لتغطية لأكثر من مليوني متر مربع، إضافة لأكثر من 20 ألف شجرة تشكل الحزام الأخضر على جوانب الطرق، وما يزيد على أربعة ملايين شتلة، وزراعة ما يقارب مليوني شتلة داخل الموقع استعداداً لاستقبال المشاركين وملايين الزوار من داخل وخارج الدولة ..وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة استعداداً لاستضافة اكسبو 2020 دبي.



وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تمتلك بلدية دبي أحدث وأفضل التقنيات العالمية في الزراعة التجميلية، بما فيها أسلوب الزراعة العمودية، ونعمل وفق خطط مدروسة على توسيع نطاق التخضير التجميلي ليشمل كافة مناطق دبي، مع التركيز على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار والزهور في الشوارع والطرقات العامة والساحات والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة التي تتبعها بلدية دبي بما في ذلك مشاريع الري المستدام".

وأضاف الهاجري: "نفذت البلدية، ضمن مشروع "الحزام الأخضر"، ما يزيد على 20 ألف شجرة كأحزمة خضراء على جميع الطرق المؤدية لموقع حدث إكسبو لتضيف بعداً جمالياً لها بما يتناسب مع طبيعة وأهمية هذا الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في المنطقة، من خلال أحدث التصاميم والزراعات التجميلية المنفذة في مجال زراعة وتزيين الطرق.

ولفت مدير عام بلدية دبي إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها فرق العمل التابعة للإدارات المختلفة لبلدية دبي، في سبيل تجميل موقع الحدث بما يتناسب مع أهميته وبما يليق بتطلعات إمارة دبي والالتزام بتسخير كافة الطاقات والكوادر الفنية والبشرية وخبراتها في توسيع الرقعة الخضراء باستخدام احدث التقنيات المطبقة في هذا المجال وبأروع التصاميم الإبداعية.

وقامت بلدية دبي بمد 58 كم من الخطوط الرئيسية للري و234 كم خطوط فرعية، كما تم إنشاء ثلاث محطات ضخ رئيسية وثلاثة خزانات خرسانية لتخزين مياه الري، وتم الزراعة حول موقع إكسبو بطول 21 كم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم تنفيذها 205 ملايين درهم.

وحرصت بلدية دبي على تزيين المرافق المهمة والمواقع القريبة من الحدث ومنها مدخل "دبي باركس" حيث استطاعت الدائرة تحويل الموقع إلى منطقة خضراء مميزة بمساحة إجمالية بلغت 177,123 متراً مربعاً، في حين وصلت أطوال أعمال التجميل الصلب إلى نحو 109 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى المساحة الاجمالية بما فيها المناطق الرملية 1,032,260 متراً مربعاً، مع مد 10.3 كيلومتر من الخطوط الرئيسية و60.1 كيلومتر من الخطوط الفرعية، بالإضافة إلى إنشاء محطة ضخ مع خزان خرساني لمياه الري، بقيمة تقارب 40 مليون درهم.

وشملت المساحات الخضراء زراعة 24,474 شجرة، و65 ألف شجيرة، و1,541,710 أمتار مربعة من مغطيات التربة، و50,107 أمتار مربعة من الصبارات، و2,707,912 متراً مربعاً من المغطيات بعدد اثنين تربة، وأكثر من 5 آلاف متر من الأسوار، ونحو 77 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ونحو 847 ألف متر مربع من الحصا، و3,118 متراً مربعاً من المتسلقات.