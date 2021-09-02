تقرير يكشف غياب استثمارات الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن منطقة شمال أفريقيا، التي تتمتع بأشعة الشمس على مدار العام، تجد صعوبات في استثمار هذه الطاقة وتحويلها، في غياب الاستثمارات الكبيرة والدعم المالي اللازم.

وأشار التقرير إلى شروع المغرب ومصر في خطط ضخمة لكهربة الطاقة الشمسية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، منبهاً إلى أن هذا النموذج لا يزال مع ذلك محدودا.

ووفق التقرير، تعد مصر الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، وقد حددت لنفسها هدفًا يتمثل في الوصول إلى 42% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.