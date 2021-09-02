القوات العراقية تضبط وسائل تفجير ومئات العبوات لـ"داعش" غربي البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بتمكن مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع قوات برية من فوج مغاوير القيادة الثالث وكتيبة استطلاع الفرقة من ضبط أكثر من 350 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في الأنبار.

القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش" Iraqi Security Media Cell

القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش" Iraqi Security Media Cell

القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش" Iraqi Security Media Cell

القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش" Iraqi Security Media Cell 1 / 4 Iraqi Security Media Cell القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش"

وبينت الخلية، أن من بين العبوات والمتفجرات، 151 وسيلة تفجير، و97 عبوة ناسفة مختلفة، و68 صاعق تفجير، و24 قطعة عتاد مختلفة و11 لغما ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة غربي الأنبار، من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية.

خلية الإعلام الحربي أكدت تكفل المفارز الهندسية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.