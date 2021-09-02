شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تضامنه مع أمريكا فيما يخص فيضانات وعواصف ضربت نيويورك ونيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص الفيضانات والعواصف التى ضربت ولايتى نيويورك ونيوجيرسي، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، وخلّفت أضراراً ماديةً جسيمةً.
وعبّر الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن أحرّ التعازى لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية فى الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا" في مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" الأمريكيتين، إلى 8 قتلى على الأقل.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن إدارة شرطة مدينة "نيويورك" قولها، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة جراء الفيضانات، في حين أن شخصا واحدا لقي حتفه في مدينة "باسيك" بولاية "نيوجيرسي" حسبما أعلن عمدتها "هيكتور لورا".
وكانت حالة الطوارىء أعلنت في مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا".