الأردن يعلن تضامنه مع أمريكا فيما يخص فيضانات وعواصف ضربت نيويورك ونيوجيرسى

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن إدارة شرطة مدينة "نيويورك" قولها، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة جراء الفيضانات، في حين أن شخصا واحدا لقي حتفه في مدينة "باسيك" بولاية "نيوجيرسي" حسبما أعلن عمدتها "هيكتور لورا".

وكانت حالة الطوارىء أعلنت في مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا".