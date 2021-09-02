شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد و15 مصابًا بالرصاص خلال قمع القوات الإسرائيلية لتظاهرات سلمية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس وأصيب 15 آخرون بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصفت حالته بالخطيرة، والعشرات بحالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع القوات الإسرائيلية لتظاهرات سلمية شرق قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية إن شابًا، يبلغ من العمر (26 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة في منطقة الصدر شرق جباليا، كما أصيب 15 آخرون بالرصاص الحي، بينهم 5 أطفال، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، فيما أصيب 10 مواطنين بشظايا قنابل الغاز من بينهم مسعف ومصور صحفي.



وروى شهود عيان ومسعفون أن جنود وقناصة القوات الإسرائيلية المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الرملية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان الذين تظاهروا لليوم السادس على التوالى على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وبلدة جباليا جنوبه.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرق مدينة غزة وشرق جباليا والبريج ورفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال قنابل إنارة فوق الأماكن المذكورة.

يذكرأن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدرسة الشابات المسلمات الثانوية في القدس المحتلة، واعتقلت مديرتها وموظفة إدارية ووجهت استدعاء لمعلمتين.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اعتقلت إكرام الوحيدي مديرة المدرسة الواقعة في حي وادي الجوز خلال فترة الدوام، بحجة اجتماعها بموظفين تابعين لمكتب وزارة التربية والتعليم الفلسطيني".

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت موظفة النشاطات رنا عبيدات، وصادرت عددا من الحواسيب والملفات التي تخص العمل التربوي والإدارى، وسلّمت استدعاءين للمعلمتين لما أبو السعود وغدير الجولاني، لمراجعة مخابراتها في مركز التحقيق.

ومن جهتها، نددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال للمدرسة وعملية الاعتقال وترويع الطالبات، مؤكدة أن ما جرى يبرهن من جديد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم؛ خاصة في القدس التي تعاني من سياسات الأسرلة والتهويد وضرب مرتكزات الهوية الوطنية الجمعية.